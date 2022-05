De scooterrijder die zaterdagavond door een ongeval in Bergen op Zoom om het leven is gekomen, is een 16-jarige jongen uit de gemeente Woensdrecht. Dat meldt de politie zondag.

De scooter van het slachtoffer kwam rond 18.35 uur bij een oversteekplaats op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom in botsing met een auto. De scooterrijder overleed ter plaatse, aldus de politie. De betrokken automobiliste bleef ongedeerd.

De politie onderzoek de exacte toedracht van het ongeval.