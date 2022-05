Zaterdagavondshows minder in trek door Champions League-finale

De Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid is zaterdagavond op RTL 7 door ruim 1,5 miljoen mensen bekeken. De voetbalwedstrijd, die werd gewonnen door de Spanjaarden, duwde daarmee de grote zaterdagavondshows naar de achtergrond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De finale van de Champions League deze zaterdagavond werd een stuk beter bekeken dan vorig jaar. Toen trok het duel tussen Manchester City en Chelsea op SBS6 bijna 1,1 miljoen kijkers. De wedstrijd in Parijs begon zaterdagavond een half uur later, volgens voetbalbond UEFA vanwege valse toegangskaarten. Er stonden enorme wachtrijen van fans die vanwege de neptickets niet binnen konden komen en supporters probeerden dat toch. Dat leidde tot chaotische taferelen bij de ingang van het stadion en de politie greep in.

De allerlaatste aflevering van Hier Zijn De Van Rossems met Sis van Rossem op NPO 2 werd door 785.000 kijkers gezien. De uitzending werd opgedragen aan de eerder deze maand overleden kunsthistorica. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim 1,7 miljoen kijkers het best bekeken programma.

Op RTL 4 begon de nieuwe show Domino Challenge met Ruben Nicolai met 873.000 kijkers. Daarna werd de tweede aflevering van de 1% Quiz, gepresenteerd door Tijl Beckand, bekeken door 564.000 mensen. Dat zijn er bijna 200.000 minder dan vorige week.

Ook NPO 1 verloor kijkers: de kijkcijferhit Even Tot Hier trok bijna 1,4 miljoen kijkers tegen ruim 1,7 miljoen vorige week. De tweede aflevering van The Connection moest het doen met 804.000 kijkers. Vorige week bereikte de nieuwe kennisquiz van Matthijs van Nieuwkerk nog ruim een miljoen mensen. SBS6 bleef op primetime onder het half miljoen. Code van Coppens was goed voor een publiek van 429.000 kijkers.