COA verwacht vanaf dinsdag meer opvangplekken voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht vanaf dinsdag extra opvangplekken vanuit de veiligheidsregio’s voor het opvangen van asielzoekers die aankomen in Ter Apel. “Dan krijgen we aanzienlijk meer lucht”, zegt een woordvoerder.

Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. Om Ter Apel te ontlasten moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland 150 opvangplekken per regio realiseren, werd eerder bekend.

Welke regio’s precies al aan hun toezegging hebben voldaan is niet bekend. Wel werd vorige week bekend dat Friesland als eerste 150 opvangplekken leverde. Het Veiligheidsberaad verwees voor vragen over andere veiligheidsregio’s naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.