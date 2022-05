Defensie koopt kruisraketten en extra F-35’s

Het ministerie van Defensie wil nog eens zes F-35-gevechtsvliegtuigen aanschaffen. Verder moet de marine kruisraketten krijgen. Dat staat in de nieuwe Defensienota, bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf en de NOS hierover.

Defensie krijgt er de komende jaren miljarden euro’s bij. Structureel komt het uiteindelijk neer op 5 miljard euro extra waarmee de NAVO-norm wordt gehaald. Het ministerie presenteert woensdag de Defensienota waarin onder meer duidelijk wordt hoe het extra geld wordt uitgegeven.

In twee zaken wil het ministerie vooral investeren. De vuurkracht moet worden versterkt door aankoop van extra materieel en de ondersteunende eenheden zoals de logistiek en de geneeskundige dienst moeten versterkt worden.

Naast de extra F-35’s (er zijn eerder al 46 van besteld) is het plan om vier nieuwe onbemande Reaper-drones te kopen. Daarmee wordt het huidige aantal verdubbeld. Verder komen er extra Patriot-luchtverdedigingssystemen en een raketsysteem voor de landmacht.

Generaal Onno Eichelsheim, de hoogste militair, zei in april al tegen Nieuwsuur dat er extra geld moet naar vuurkracht en logistieke ondersteuning. Een andere prioriteit is voor hem het personeel. Daar is een flink tekort aan. Een nieuwe cao moet helpen nieuwe mensen aan te trekken en te behouden.