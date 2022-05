Kaag: nalatigheid KLM onacceptabel, maar nog geen consequenties

Dat KLM nauwelijks voortgang boekt op de afspraken die zijn verbonden aan de staatssteun, is volgens minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag “onacceptabel”. De bewindsvrouw wil in gesprek met de nieuwe topvrouw Marjan Rintel, maar geeft toe dat het kabinet nog geen consequenties kan verbinden aan de “zeer gebrekkige naleving van de voorwaarden”.

Kaag sprak, samen met collega-minister Mark Harbers (Infrastructuur) met de Tweede Kamer over de aandelenuitgifte van Air France-KLM, waarvan de staat aandeelhouder is. Maar ook de bevindingen van staatsagent Jeroen Kremers kwamen aan bod. Kremers werd aangesteld om toezicht te houden nadat het kabinet miljarden aan staatssteun had beloofd aan KLM in de coronacrisis. In ruil ervoor moeten onder meer de personeelskosten omlaag en moet KLM sneller vergroenen.

Hoewel Kaag ook erkent dat “we corona nog niet zo lang achter ons hebben gelaten”, moet KLM meer laten zien. Het is volgens haar onverteerbaar dat “er in de perceptie zo lichtvaardig wordt omgegaan” met de afspraken. Kaag en Harbers hebben KLM duidelijk gemaakt dat het ze “menens” is. Maar een stok achter de deur is er niet, moest de bewindsvrouw toegeven tegenover een kritische Kamer.

Intrekken van de staatssteun is sowieso uitgesloten, omdat het kabinet zich betrouwbaar wil opstellen tegenover de banken (het kabinet staat garant voor leningen) en KLM zelf. Toch kijkt het kabinet naar manieren om wel consequenties te verbinden aan de nalatigheid van KLM. “We zijn er in de stilte mee bezig”, aldus Kaag.

Intussen vestigt zij haar hoop op Rintel, die over ruim een maand president-directeur van KLM wordt. “Ik denk dat we haar een kans moeten geven om tot snelle oplossingen te komen”, zegt Kaag. Ze verwacht dat Rintel “grote stappen” wil zetten.