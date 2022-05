Rutte voor zevende keer naar Groningen voor aardbevingsproblemen

Premier Mark Rutte gaat woensdag opnieuw naar Groningen om zich te laten bijpraten over de voortgang in de versterking van huizen en de afhandeling van schades in het aardbevingsgebied. Hij gaat eerst langs bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in de stad Groningen en daarna bij bewoners in een dorp, en bij jongeren die meewerkten aan een filmproject over het opgroeien in een aardbevingsgebied.

Het is de eerste keer sinds het aantreden van zijn vierde kabinet dat Rutte in het kader van de aardbevingsproblemen naar de provincie Groningen gaat. Het wordt sinds 2017 zijn zevende bezoek, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

IMG is een onafhankelijk bestuursorgaan dat alle schades afhandelt die zijn veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging als gevolg van gaswinning in het gebied. Voor Groningers is er ook een regeling voor immateriƫle schade die uitgaat van verzachting en erkenning van het leed en het verdriet dat ze ervaren door de vele tientallen jaren gaswinning.

De premier wil na zijn bezoek aan IMG van enkele inwoners van een Gronings dorp weten wat de impact is die de bevingen hebben op hun dagelijkse leven. Het is op verzoek van de betrokkenen een besloten gesprek.

Het vierde kabinet van Rutte heeft zich voorgenomen dat er extra geld naar Groningen gaat, mocht dat nodig zijn. Ook is er een staatssecretaris die zich speciaal met het gasdossier bezighoudt, Hans Vijlbrief.