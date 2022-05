Weinig patiënten schaffen medicinale cannabis legaal aan

Een vrij beperkt aantal patiënten haalt medicinale cannabis op legale wijze in huis; via de apotheek op basis van een doktersrecept. Dat verbaast zorgminister Ernst Kuipers niet. Zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet en (huis)artsen zijn terughoudend met het voorschrijven ervan.

Kuipers sluit echter niet uit dat er andere redenen zijn waarom de legale weg niet door patiënten wordt bewandeld. De medicinale cannabis die via de apotheker verkrijgbaar is, heeft mogelijk niet de dosis werkzame stoffen die de patiënt nodig heeft. Het kan ook zijn dat patiënten de cannabis voor klachten willen gebruiken waarvoor geen recept wordt voorgeschreven. Patiënten slaan de route naar de arts en apotheker wellicht over als ze de cannabis zelf kweken, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Om meer zicht te krijgen op de wensen van de potentiële doelgroep voor medicinale cannabis te halen, is volgens Kuipers nader onderzoek nodig.

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) is, als overheidsorganisatie, al jaren verantwoordelijk voor de teelt van voldoende medicinale cannabis voor wetenschappelijk onderzoek en voor de productie van geneesmiddelen. Het heeft in Nederland het monopolie op de in- en verkoop en de import en export van medicinale cannabis. Het BMC is daarnaast verplicht om alle in Nederland geproduceerde medicinale cannabis op te kopen.

Kuipers wil de rol van het BMC wijzigen. Die rol moet kleiner worden bij de handel in medicinale cannabis. De Opiumwet moet worden herzien, opdat de monopoliepositie en de opkoopplicht van het BMC wordt veranderd. Dit heeft onder meer gevolgen voor wetenschappelijk en klinisch onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling.

Samenwerking en handel tussen farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland wordt makkelijker. Daarnaast kunnen deze partijen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van medicinale cannabis op zich nemen.

“Het doel van deze stap is om wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis een impuls te geven, doordat bedrijven in staat worden gesteld om zelf handel te drijven in medicinale cannabis(producten) die nodig zijn om onderzoek te doen naar de werking ervan”, stelt de woordvoerder. Momenteel wordt hiertoe vanuit farmaceutische bedrijven weinig initiatief genomen.