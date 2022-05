Akkoord over nieuwe cao bij defensie: 8,5 procent meer loon

Het personeel van defensie krijgt 8,5 procent meer loon en een eenmalige uitkering van 1750 euro. Dat zijn het ministerie en militaire vakbonden overeengekomen. De bonden leggen het resultaat van de cao-onderhandelingen met een positief advies voor aan hun leden.

Het arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 2021 tot en met 2023. De cao houdt in dat medewerkers in de lagere rangen en schalen “er tot meer dan 20 procent op vooruit kunnen gaan”, aldus het ministerie. De partijen zijn ook nieuwe salarisschalen overeengekomen. Het huidige loongebouw is meer dan honderd jaar oud.

Verder worden de toeslagen voor oefeningen en missies met terugwerkende kracht “flink” verhoogd. De medewerkers krijgen een hogere reisvergoeding en er komt een thuiswerkvergoeding.

Defensie krijgt er structureel 5 miljard euro bij, heeft het kabinet bij de Voorjaarsnota besloten. Het kabinet had al een half miljard vrijgemaakt voor het personeel. De hoop is dat meer salaris mede ertoe zal leiden dat het ministerie meer mensen kan aantrekken en kan behouden.

“Het sluiten van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord heeft topprioriteit, de minister en ik zijn dan ook blij met het resultaat dat we nu hebben bereikt”, zegt staatssecretaris Christophe van der Maat.

De bonden zijn eveneens tevreden. “Ik ben blij dat wij een fatsoenlijke loonsverhoging hebben afgesproken. Daarnaast is het loongebouw voor militairen en burgers met name in de lagere rangen en schalen verbeterd, wat voor velen essentieel is”, laat voorzitter Jean Debie (VBM) weten. Volgens Jan Kropf (ACOM) blijkt uit dit pakket “respect en waardering voor het personeel van defensie”.