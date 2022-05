FNV: stakingen van de baan door akkoord met Schiphol

De stakingen op Schiphol zijn voor nu afgewend, zegt FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg. De luchthaven en de vakbond hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Nu er een overeenstemming is, “hebben we ook geen reden tot actievoeren”, zegt Van Doesburg. Hij is “zeer content” met wat er in het akkoord staat.

FNV dreigde eerder met grootschalige acties op Schiphol omdat de werkdruk op de luchthaven te hoog is voor onder meer beveiligers en afhandelaars van bagage. De vakbond legde Schiphol een deadline op. Als er voor 1 juni geen akkoord zou komen dan zouden er stakingen volgen.

Van Doesburg zei vorige week dat beveiligers en afhandelaars de enorme drukte op Schiphol niet zouden volhouden tot na de zomervakantie. Schiphol rekent tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie. Toen moesten vluchten worden geannuleerd op de luchthaven door de drukte, die mede wordt veroorzaakt door personeelstekorten.