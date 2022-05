Helft van de Nederlanders wil graag werken vanuit het buitenland

Werken waar je maar wilt: tegenwoordig kan het steeds makkelijker. Telewerken in het buitenland stijgt in populariteit. Dit blijkt uit onderzoek van HomeExchange onder 1000 Nederlanders, wereldwijd marktleider op het gebied van huizenruil.

Meer dan de helft van de ondervraagden (56 procent) ziet het werken vanuit een andere locatie dan kantoor of thuis wel zitten. Niet alleen ZZP’ers genieten van de flexibiliteit om voor een bepaalde periode te werken vanuit een ander land, tegenwoordig zijn er veel bedrijven die werknemers in loondienst ook deze mogelijkheid bieden.

De Workation

Sinds de corona pandemie is thuiswerken normaler geworden. 59 procent van de respondenten vindt het fijn om weleens vanuit huis te werken. De voorkeur gaat wel uit naar een hybride werkomgeving (63 procent), waarin werken vanuit huis en op kantoor beiden mogelijk is. Met hybride als meer gangbare optie, nemen ook de kansen toe voor werknemers om vanuit een ander land te werken, ofwel op workation te gaan. Meer dan de helft van de ondervraagden (56 procent) overweegt op workation te gaan.

Emmanuel Arnaud, CEO van HomeExchange: “Vooral in de Nederlandse markt zien we dat er veel last-minute boekingen worden gedaan via ons platform, en men in de Nederlandse markt dus ook flexibeler omgaat met het nemen van vakanties. Dit toont aan dat de Nederlandse cultuur zich perfect leent voor workations.”

Remote werken

Maar liefst 67 procent denk effectiever en productiever te werken in een aangenamere omgeving buitenshuis. Denk bijvoorbeeld aan een huis aan de kust van Spanje, of in de natuur van Frankrijk. Meer dan tweederde van de ondervraagden geeft zelfs aan meerdere keren per jaar voor een korte periode vanuit een ander land te willen werken. Spanje, Italië en Frankrijk zijn populaire workation bestemmingen. Het liefst werkt men vanuit een plek aan zee (41 procent) of in de natuur (37 procent). Daarnaast ziet 16 procent van de Nederlanders een workation in eigen land ook wel zitten. Wanneer het aankomt op de duur van de workation, dan werkt bijna de helft (43 procent) langer dan twee weken in een andere omgeving. 29 procent zegt het liefst tussen de 1 en 2 weken op workation te gaan.

Combinatie werk en ontspanning

Het kunnen uitoefenen van andere activiteiten, zoals sport, cultuur ontdekken en uit eten gaan en te kunnen ontspannen naast werk is een van de redenen waarom men graag op workation wil. Daarnaast geeft 27 procent van de ondervraagden aan afstand te willen nemen van het dagelijks leven en op workation los te willen komen van routine. De mogelijkheid om te verblijven in een aangenamere, comfortabelere en beter uitgeruste woning en te profiteren van een andere werkomgeving is voor 29 procent een reden om op workation te gaan. Voor 18 procent is de mogelijkheid om als een local te verblijven in een andere omgeving wat hen aantrekt aan een workation.