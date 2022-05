LSVb: ook compensatie energiekosten voor studenten

Het kabinet moet een manier vinden om ook studenten eenmalig te compenseren voor de stijgende energieprijzen, vindt studentenvakbond LSVb. Ook zij komen erdoor in financiƫle problemen, stelt de belangenclub.

De organisatie maakt dit op uit de reacties bij een speciaal meldpunt dat ze heeft ingericht. “Veel studenten melden dat hun energierekening met 50 tot 80 euro per maand is gestegen”, aldus LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Dat is sowieso een enorm bedrag, maar zeker voor studenten. Toch kunnen zij geen aanspraak maken op de energiecompensatie voor huishoudens met een laag inkomen.”

Veel andere oplossingen ziet ze niet: “Studenten werken vaak al naast hun studie. Extra werken om de rekeningen te betalen is daarom niet altijd mogelijk. Dat betekent dat je meer geld moet lenen of hulp van je ouders nodig hebt om rond te komen. Dat is niet voor alle studenten mogelijk.”

Vooral studenten die in oude huizen wonen, met enkel glas en slechte isolatie, ondervinden nare gevolgen van de gestegen energieprijzen. LSVb kreeg meldingen van studenten die de hele winter door de verwarming uit hadden staan, maar toch meer moesten betalen. “Bovendien heb je niet altijd invloed op het gedrag van je huisgenoten. Als je in een studentenhuis met acht mensen woont, kun je niet controleren of die allemaal de verwarming op hun kamer uit hebben staan. En je kunt zelf wel korter douchen, maar je hebt er weinig invloed op of je huisgenoten dat ook doen.”