Schiphol heeft druk pinksterweekend voor de boeg

Op Schiphol blijft het ook de komende dagen druk. Na een “drukke” woensdag volgen “piekdagen” op donderdag en vrijdag. Zaterdag lijkt de drukte iets minder te worden, maar op beide pinksterdagen zal weer sprake zijn van topdrukte bij zowel de vertrekkende als de inkomende reizigers. Dat betekent lange rijen bij de incheckbalies en bij de security en de paspoortcontrole. Ook bij de bagagebanden in de aankomsthal belooft het druk te worden.

Volgens Schiphol houdt de drukte zeker tot en met de zomervakantie aan. Vorige week kwam het bedrijf met een actieplan om de lange wachtrijen tegen te gaan. Naast het aannemen van nieuwe mensen en betere lonen, wil Schiphol ook de doorstroming van de reizigers verbeteren.

Op Schiphol wordt ook nog altijd volop overlegd met vakbonden over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor personeel, het aantrekken van nieuwe mensen en het verlagen van de werkdruk. Anderzijds zijn er doorlopend gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen over hoe het verminderen of verplaatsen van vluchten vorm kan krijgen om daarmee chaos in de zomervakantie te voorkomen.