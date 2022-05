Weeronline: mei was warm en nat

Mei was met een gemiddelde temperatuur van 14,1 graden warmer dan normaal, meldt Weeronline. Op veertien dagen werd het 20 graden of meer, terwijl het gemiddelde op elf ligt. Op twee dagen was het zomers warm met 25 graden of meer. In De Bilt werd de 30 graden niet aangetikt, maar wel op andere plaatsen zoals in Ell, Maastricht en Arcen.

Mei was ook een stuk zonniger dan anders. Er was 258 uur zon tegen 225 normaal. Het is daarmee de vierde zonnige maand op rij. De meeste zonuren waren voor de kustgebieden zoals Vlissingen en Den Helder. Er waren niet echt sombere dagen, met als uitzondering 23 mei. Toen scheen de zon hooguit een uurtje.

Dit jaar heeft het in mei ook meer geregend. Er viel 56 millimeter, terwijl het gemiddelde voor mei op 46 millimeter ligt. Lelystad was met 80 millimeter de natste plaats en het Limburgse Schaesberg was het minst nat met 16 millimeter.

Het neerslagtekort is ondanks het natte weer niet verdwenen en de verwachting is dat het tekort de komende weken verder oploopt.