Weinig steun in Kamer voor initiatiefwet PVV over statushouders

Er lijkt in de Tweede Kamer nog weinig steun voor het initiatiefwetsvoorstel van PVV-Kamerlid Alexander Kops. Hij wil met zijn voorstel realiseren dat het voor gemeenten onmogelijk wordt statushouders voorrang te geven op huisvesting, enkel vanwege het feit dat zij statushouder zijn. Iedere woningzoekende zou daardoor gelijke kansen krijgen.

Dinsdagavond vond het eerste inhoudelijke debat over het voorstel plaats in de Tweede Kamer. Van de aanwezige partijen spraken de PVV, Forum voor Democratie, Wybren van Haga, JA21 en de BoerBurgerBeweging (BBB) hun steun uit. Zo gaf Caroline van der Plas (BBB) aan dat de voorrang van statushouders op sociale huurwoningen niet langer uit te leggen is aan de bevolking. Daarmee komt volgens haar het “draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in gevaar”.

Volgens tegenstanders draagt het wetsvoorstel geen concrete oplossing aan voor de nu stokkende doorstroom van statushouders. Zo betoogt Kamerlid Jaco Geurts (CDA) dat de taakstelling voor gemeenten, om halfjaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten, blijft bestaan. Anne-Marijke Podt (D66) heeft het over “lelijke politiek dat statushouders als zondebok worden aangewezen”. Volgens haar ligt het probleem bij het woningtekort, niet bij “mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld”.

Ook VVD-Kamerlid Peter de Groot ziet haken en ogen. Wel staat hij achter het idee dat gemeenten niet gedwongen moeten worden statushouders met voorrang te huisvesten. De Groot pleit voor tijdelijke woningen voor statushouders, zodat de doorstroom vanuit asielzoekerscentra op gang komt. Een verbod op voorrang van statushouders kan ook de doorstroom van deze groep naar tijdelijke woningen in de weg staan. Dat is de reden waarom de VVD’er nog niet volledig is overtuigd.

De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in een tijd dat er veel discussie is over de huisvesting van statushouders. Vorige week kondigden minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan dat provincies gaan controleren of gemeenten voldoende statushouders huisvesten. Dat gebeurt aan de hand van een halfjaarlijks taakstelling. Veel van de statushouders zitten desondanks nog altijd in overvolle asielzoekerscentra.