Burgemeester: Waddeneilanden zijn mordicus tegen gasboringen

De burgemeesters van de Waddeneilanden beraden zich op vervolgstappen nu het kabinet een vergunning heeft afgegeven voor gasboringen in de Noordzee. Dat zegt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog. “Er is geen steun voor deze boringen”, legt zij uit. “Wij zijn hier mordicus op tegen.”

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) kondigde woensdag aan akkoord te hebben gegeven om te boren naar een nieuw gasveld. Dat gaat samen met Duitsland gebeuren, op zo’n 19 kilometer boven Schiermonnikoog en het Duitse eiland Borkum. Op de Wadden zijn er zorgen over de gevolgen voor de natuur en ook over de consequenties die de boringen voor eilandbewoners kunnen hebben. Vanaf eind 2024 wordt volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het eerste gas geproduceerd.

Vijlbrief stelt dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de milieueffecten, maar Van Gent is daar niet door gerustgesteld. Ook de aanpassing om het booreiland te verlagen zodat het minder opvalt vanaf Schiermonnikoog valt niet in goede aarde. “Dat is allemaal leuk en aardig, maar het lost de fundamentele problemen niet op”, aldus de burgemeester, die zegt woensdag door de staatssecretaris te zijn gebeld over de boringen. “De kwetsbaarheid van het gebied neemt toe. Er wordt mogelijk voor heel veel jaren gas gewonnen, terwijl wij oproepen over te stappen naar hernieuwbare energie en in de toekomst te investeren in plaats van in het verleden.”

Van Gent zegt te hopen dat in de politiek en ook maatschappelijk een discussie op gang komt over de gasboringen. Volgens haar zijn er eerder al bezwaarschriften ingediend die nog niet zijn afgehandeld en is er ook contact met de Duitse eilanden, waarvan een aantal begin dit jaar een brandbrief aan Den Haag tegen de gaswinning ondertekende. “Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. We zullen dit niet zomaar accepteren en gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om dit tegen te houden.”