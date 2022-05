Gewonde bij explosie in schuur in Friese Haule

In het Friese Haule is dinsdagavond een explosie geweest in een schuur aan de Polderweg. Daarbij is in elk geval een gewonde gevallen, die afgevoerd is naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is.

De explosie vond rond 22.00 uur plaats. De politie is ter plaatse en doet onderzoek.

Volgens Dagblad van het Noorden zou in de schuur een drugslab hebben gezeten, maar een politiewoordvoerster kon dat niet bevestigen. Ook zou een persoon vermist zijn, maar ook dat kon niet worden bevestigd door de politie.