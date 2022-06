Hotel in Den Haag ontruimd vanwege brand in naastgelegen pand

Een hotel aan het Buitenhof in Den Haag is ontruimd vanwege een brand in een naastgelegen pand. De brandweer heeft extra manschappen laten komen omdat het pand erg complex is.

De brandweer kreeg omstreeks 05.00 uur een melding van een sterke brandlucht. Om 06.22 uur meldde de brandweer dat de brand in het restaurant is gevonden en onder controle is. De brandweer is momenteel met een grote ventilator de rook aan het wegblazen. Alle mensen die uit de omliggende panden zijn geƫvacueerd worden opgevangen in klaarstaande HTM-bussen.