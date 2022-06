Instagram gaat AMBER Alerts tonen

Instagram gaat de door de politie verstuurde AMBER Alerts tonen aan gebruikers, zo meldt het socialemediaplatform woensdag. De alarmdienst, die wordt ingezet als kinderen vermist raken, wordt in 25 landen toegevoegd aan Instagram. Gebruikers zien onder meer een foto en de naam van het kind in kwestie en details over de vermissing.

Gebruikers zien een AMBER Alert verschijnen als er in hun buurt een zoektocht gaande is naar een kind. Instagram gaat hiervoor onder meer de opgegeven woonplaats van gebruikers, IP-adressen en locatie-instellingen gebruiken.

“We weten dat de kans op het vinden van een vermist kind toeneemt als meer mensen ernaar uitkijken”, aldus Instagram. Het socialemediaplatform begint woensdag met het implementeren van de nieuwe functie, de verwachting is dat dit in de komende weken wordt afgerond. Behalve in Nederland, zullen de AMBER Alerts ook zichtbaar worden in onder meer België, Griekenland, Australië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “We werken aan uitbreiding naar andere landen.”