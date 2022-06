Kabinet overweegt ‘aardbevingscoach’ voor Groningse kinderen

Het kabinet overweegt verschillende opties om de mentale problemen van Groningse kinderen die met aardbevingen te maken hebben gehad op te lossen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) denkt bijvoorbeeld aan ‘aardbevingscoaches’ of een speciale kindertelefoon.

Dat meldt Vijlbrief woensdag per brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris ontving de afgelopen tijd verschillende suggesties om de mentale problemen van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied te verhelpen of te voorkomen. Om er achter te komen waar de behoeften van kinderen en jongeren liggen, gaat de staatssecretaris in september met hen in gesprek.

Volgens Vijlbrief ondervinden namelijk niet alleen volwassenen de “sociaal-emotionele gevolgen” van de aardbevingen. “Angst voor een huis dat instort, heimwee door verhuizingen of minder buiten kunnen spelen vanwege bouwverkeer heeft zijn weerslag op het geestelijk welzijn van kinderen. Tevens ervaren kinderen de stress van ouders rondom de schadeafhandeling en versterking.”

De Rijksuniversiteit Groningen gaat nader onderzoek doen naar omvang van de mentale problemen onder de kinderen en jongeren. Ook kijkt de universiteit daarbij naar wat nodig is om de problemen op te lossen. “Aan de hand van de prioriteiten waarmee de kinderen, hun ouders en jongeren zelf komen zal ik een definitief werkprogramma opstellen”, schrijft de staatssecretaris.