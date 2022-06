Lelystad Airport aan minister: heroverweeg besluit vergunning

Lelystad Airport heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief gevraagd om een recent besluit over een natuurvergunning te heroverwegen. Een woordvoerster van Schiphol, dat de woordvoering doet namens Lelystad Airport, bevestigt berichtgeving hierover door EenVandaag.

In maart raakte opening van Lelystad Airport voor passagiersvluchten verder uit beeld. Toen meldde minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) de luchthaven vooralsnog niet de daarvoor benodigde natuurvergunning te geven. Het vliegveld had zich bij de aanvraag volgens haar gebaseerd op onjuiste stikstofberekeningen, waarna de aanvraag werd afgewezen.

Lelystad Airport is het niet eens met het besluit van de minister, aldus de Schiphol-woordvoerster. Volgens EenVandaag, dat zegt de brief in handen te hebben, dreigt de luchthaven zelfs met een rechtszaak als de vergunning er niet komt. Dat wordt niet bevestigd door de woordvoerster van Schiphol. Zij stelt dat Lelystad Airport met de minister in gesprek is, waarbij de luchthaven “alle opties open” houdt.

Lelystad Airport wil de aan de minister verstuurde brief niet openbaar maken.