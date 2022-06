Man opgepakt voor langdurige aanranding in trein

De politie heeft afgelopen maandag een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt voor langdurige aanranding van een jonge vrouw in een trein. De vrouw werd maandagavond 23 mei gedurende veertig minuten aangerand in een verder lege coupé in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. Pas op station Alkmaar kon ze de trein verlaten en om hulp vragen.

De politie spoorde de man op na het zien van camerabeelden en in samenwerking met de NS. De man is inmiddels weer vrij maar blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie. Ook het 19-jarige slachtoffer is op hoogte gesteld van de aanhouding.

De NS heeft sinds april 2020 een telefoonnummer (06-13181318) waar treinreizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren dat via WhatsApp of sms kunnen melden bij de NS-meldkamer. In situaties waarbij met spoed hulp nodig is, moet 112 gebeld worden.