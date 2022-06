Minister wil schoonmaak plaats delict niet aan nabestaanden laten

Nabestaanden moeten niet zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van het huis waar hun naaste door een misdrijf om het leven is gekomen. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft de Kamer beloofd dat hij dat gaat regelen. Vrijwel alle fractie waren hier tijdens een commissiedebat over slachtofferbeleid over begonnen. Nu is het zo dat nabestaanden zelf moeten schoonmaken of opdraaien voor de schoonmaakkosten.

“Het is eigenlijk te gruwelijk voor woorden dat je het erover moet hebben, maar soms wordt er een moord gepleegd en zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het reinigen van de aangetroffen woning. En u kunt zich wel voorstellen in wat voor staat die soms kan zijn”, zei SP’er Michiel van Nispen. “Je zal toch maar het bloed van je kind moeten opruimen op een plaats delict”, zei PVV’er Lilian Helder. Joost Eerdmans (JA21) en Ulysse Ellian (VVD) hadden vergelijkbare vragen.

“Het is niet alleen schrijnend, ik vind het ook ernstig”, antwoordde Weerwind. Hij zei te vinden “dat het geregeld moet worden”, en eind dit jaar te laten weten hoe hij dat gaat doen. “Ik wil geen Rupsje Nooitgenoeg zijn”, wierp Van Nispen tegen, maar “moet dit echt tot het eind van het jaar wachten?”

“Ik moet kijken hoe ik dit ga betalen, hoe zorg ik voor een landelijk dekkend netwerk, hoe zorg ik dat het snel gebeurt en er geen weken tussen liggen of maanden tussen liggen”, zei Weerwind daarop. Sneller is volgens hem om die reden niet mogelijk.