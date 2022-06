Rutte: In Ter Apel pijnlijk zichtbaar dat asielopvang overvol is

Premier Mark Rutte heeft woensdagavond een bezoek gebracht aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar wordt “pijnlijk zichtbaar dat de asielopvang in Nederland overvol is”.

Dat twittert Rutte. Hij schrijft “indrukwekkende gesprekken” te hebben gehad met zowel mensen die in Ter Apel worden opgevangen als medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “Er wordt ongelooflijk hard gewerkt om iedereen onderdak te bieden.”

Al weken barst het aanmeldcentrum uit zijn voegen. Er zijn diverse dagen geweest waar er voor soms honderden mensen geen plek was. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag moesten weer honderd asielzoekers op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de nacht doorbrengen.

Een onhoudbare situatie, zegt burgemeester Jaap Velemas van Westerwoldem waar Ter Apel onder valt, al tijden. Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ziet het overvolle centrum met lede ogen aan. Dinsdag maakte hij bekend dat er vanaf 1 juni afspraken zijn gemaakt voor crisisopvang.

Bij toerbuurt worden vier veiligheidsregio’s twee weken lang verantwoordelijk voor de opvang van zeshonderd mensen. Deze noodgreep moet voor de komende drie maanden voorkomen dat asielzoekers weer in stoelen op de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen.