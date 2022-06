Vaste tv wordt duurder en duurder

Abonnementhouders op vaste televisie zijn jaarlijks steeds geld meer kwijt om tv te kunnen blijven kijken. Onlangs werd aangekondigd dat een aantal aanbieders wederom omhoog ging in prijs en Ziggo neemt zelfs een jaarlijkse prijsverhoging op in de voorwaarden. De nieuwe prijs voor de Ziggo-abonnementen gaat vanaf komende zomer in. Ook KPN geeft aan duurder te worden per maand.

De maandelijkse prijsstijging heeft met de inflatie te maken. Ziggo zegt in een reactie dat de kosten per maand zo’n twee euro duurder uitvallen. Mede door de hogere kosten voor de provider, gaat de maandelijkse rekening op de schop. Ziggo laat weten dat de kosten hoger zijn doordat de prijzen voor het energieverbruik zijn gestegen en opnieuw meer mensen gebruik zijn gaan maken van het internet. Volgens de aanbieder is het aantal gebruikers op het vaste net met 60 procent gegroeid sinds 2019.

In de nieuwe voorwaarden van Ziggo staat dat de provider jaarlijks het recht heeft om de prijzen te verhogen tot een percentage dat overeenkomt met de consumentenprijsindex van het CBS. Als dat percentage negatief is, past Ziggo de prijzen niet aan. De provider zegt de prijzen jaarlijks op 1 juli te wijzigen, wat in de praktijk al gebeurt. Door de prijswijziging in de voorwaarden op te nemen, zijn klanten met een lopend contract niet meer contractvrij na een prijsverhoging.

Inflatie

In het begin van dit jaar werd de inflatie berekend over het jaar 2021. Die was destijds al hoger dan normaal, maar met de huidige wereldproblematiek en de gevolgen van de corona pandemie is de inflatie alleen maar meer opgelopen. Nu staat die op zo’n tien procent. Aan het einde van 2021 was de inflatie al 5,6 procent, maar over het gehele jaar bekeken, was dat maar zo’n 2,7 procent. Dat is een vrij regulier getal wat onder normale omstandigheden elk jaar wel voorkomt. De tien procent van nu is erg uitzonderlijk.

Op retour

De vaste telefoonaansluiting was in Nederland al op retour, maar uit de cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper blijkt dat nog maar 70 procent van de nieuwe aansluitend ook een vaste tv-dienst afsluit. Nog maar 34 procent van de Nederlanders wil een ‘vaste’ telefoonlijn. De ontbundeling is het sterkst onder jongeren, waar 38 procent geen tv-abonnement meer heeft en films, series en programma’s alleen nog via streamingdiensten als Netflix en NLZiet kijkt. Dit komt mede tot stand door een breed aanbod aan online streamingsdiensten. Ook het uitgesteld kijken, ofwel tv kijken via internet, is steeds populairder. Dat heeft de markt flink op zijn kop gezet.

Opmars

De opmars van de online streamingsdiensten is al een tijdje aan de gang en in 2019 werd zelfs het aantal kabel-tv-abonnementhouders ingehaald. In dat jaar hadden dik 600 miljoen mensen een abonnement op één van de vele streamingsdiensten. Het aantal kabel-tv-abonnementhouders lag dat jaar nog maar op 556 miljoen, wat destijds een daling van twee procent was. Toch gaan de grote streamingsdiensten het nog niet winnen van de vaste tv-aanbieders. Dit heeft te maken met één belangrijk eigenschap van de vaste tv wat een streamingdienst niet heeft: lineair uitzenden. Grote liveshows moeten nog steeds via de vaste tv bekeken worden, als streamingsdiensten daar een slag kunnen slaan, wordt het waarschijnlijk heel lastig voor de vaste tv-aanbieders. NLZIET neemt alvast een voorsprongetje want hier kun je degelijk wel live tv-kijken. Naar alle 37 tv-zenders!