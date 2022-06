Vijlbrief geeft vergunning voor gaswinning op Noordzee

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vergunningen gegeven voor boringen naar een nieuw gasveld in de Noordzee. Nederland doet dit samen met Duitsland, waar overigens nog op een vergunning wordt gewacht. Gaswinning in de Noordzee staat in het coalitieakkoord, maar is niet onomstreden: burgemeesters van Waddeneilanden uitten begin dit jaar hun grote zorgen over de plannen.

De burgemeesters vrezen dat de winning schade kan aanbrengen aan “unieke natuurgebieden” en gevolgen zal hebben voor de bewoners van de eilanden. Het plan is om op zo’n negentien kilometer ten noorden van de kust van Schiermonnikoog en het Duitse Borkum te boren. Vijlbrief zegt dat er een “uitgebreide rapportage” is gemaakt over milieueffecten waaruit blijkt dat aan alle vereiste voorwaarden wordt voldaan. Maar de bewindsman erkent dat er zorgen blijven. Daarom zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd: het booreiland wordt verlaagd, zodat het minder opvalt vanaf Schiermonnikoog.

Er komt een pijpleiding om het gas naar het land te vervoeren. De elektriciteit op het booreiland komt van een Duits windpark in de buurt. Vanaf eind 2024 wordt het eerste gas geproduceerd, zegt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een persbericht.