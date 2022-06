16,2 miljoen euro opgehaald tijdens 15e editie Alpe d’HuZes

Deelnemers aan de Alpe d’HuZes hebben dit jaar ruim 16,2 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen kanker. Aan de vijftiende editie hebben 5000 fietsers en lopers in Frankrijk de berg Alpe d’Huez een tot zes keer beklommen.

Vanwege de coronapandemie moest het evenement twee keer verplaatst worden. “Het was prachtig om Alpe d’HuZes weer echt in Frankrijk te houden”, zegt Erik Jutstra, voorzitter van Stichting Alpe d’HuZes. “De beleving was daardoor mogelijk nog groter. Ik ben ook erg blij met het behaalde resultaat”, aldus Jutstra.

De beklimming van de berg startte in het Franse plaatsje Le Bourg d’Oisans. Vanaf daar begonnen deelnemers aan de 14 kilometer lange route die 21 haarspeldbochten kent. In totaal overbruggen deelnemers 1061 hoogtemeters. De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen.

De afgelopen vijftien jaar werd er ruim 183,6 miljoen euro opgehaald. KWF beheert de opbrengsten van Alpe d’HuZes.