AMBER Alert voor vermist jongetje uit Kerkrade

De politie heeft een AMBER Alert uitgegeven vanwege de vermissing van een 9-jarig jongetje uit Kerkrade. De politie zegt dat het kind in levensgevaar is en hield eerder op de dag al rekening met een misdrijf.

De jongen, Gino genaamd, is woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen enkele verklaring gevonden kan worden voor het verdwijnen van de jongen. Via Burgernet werd een oproep geplaatst uit te zien naar Gino van der Straeten. Ook wordt er een signalement van het kind gegeven. De jongen had volgens zijn zus een zwarte step bij zich met rode handvatten.

De politie is naar eigen zeggen op zoek naar een volwassene en drie wat oudere kinderen die woensdagavond rond 18.30 uur gezien zouden zijn bij het speeltuintje waar Gino op dat moment was. “Mogelijk weten zij meer over de verblijfplaats van Gino”, aldus een woordvoerder. Tot nog toe hebben deze mensen zich niet gemeld, zei hij.

Inmiddels heeft ook de Duitse politie in Aken een oproep gedaan om naar het kind uit te zien. Kerkrade ligt aan de Duitse grens.

Volgens een 21-jarige zus woont de jongen bij zijn moeder in Maastricht. Maar die is ziek, en sinds een week logeert hij daarom bij een 32-jarige zus in Kerkrade. De twee zussen hebben naar eigen zeggen tot 05.00 uur donderdagochtend gezocht, en daarna heeft de zus bij wie de jongen logeert twee uur op het politiebureau gezeten. De 32-jarige vrouw in Kerkrade is zelf moeder van twee kleine kinderen.

Volgens de 21-jarige zus ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij daarvan terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos.

Om 17.00 uur donderdagmiddag is er een grote zoekactie in de buurt waar de jongen het laatst gezien is. Op Facebook wordt een oproep gedaan aan mensen om mee te zoeken. Familie en vrienden van de jongen zijn donderdagmiddag begonnen met het verspreiden van affiches met foto’s en signalement van Gino.