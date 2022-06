Consumentenbond: btw-verlaging op energie direct verwerken

Energiemaatschappijen moeten de aangekondigde btw-verlaging op energie direct verwerken in de maandbedragen van hun klanten. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan brancheorganisatie Energie Nederland.

Het kabinet verlaagt tijdelijk de btw op energie om consumenten tegemoet te komen in de stijgende energiekosten. Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een btw-tarief van 9 procent in plaats van 21 procent. Hiermee kunnen huishoudens in een half jaar tijd tientallen tot honderden euro’s besparen.

De Consumentenbond laat weten dat uit een rondgang langs twintig energieaanbieders naar voren is gekomen dat alleen Essent kiest voor een directe verrekening van de btw-verlaging. Klanten bij andere leveranciers moeten wachten op hun jaarnota voordat zij het belastingvoordeel krijgen, aldus de Consumentenbond.

De bond wil dat Energie Nederland bij zijn leden aandringt op het direct verlagen van de voorschotten. “Waar een wil is, is een weg. Als Essent het kan, dan moeten de anderen het ook kunnen”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.