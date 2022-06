Derksen niet vervolgd na verhaal over penetratie met kaars

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek gesloten naar het verhaal van Johan Derksen dat hij iemand gepenetreerd zou hebben met een kaars. De zaak is geseponeerd. “Het onderzoek heeft niet aangetoond dat het incident met de kaars daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor ook de verjaringsvraag onbeantwoord is gebleven”, aldus het OM donderdag.

In een uitzending van het programma Vandaag Inside vertelde Derksen dat hij een halve eeuw geleden een beschonken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending noemde hij het zelf een “jeugdzonde”. Later zwakte hij zijn verhaal af en zei hij dat er geen penetratie was geweest.

Het OM stelde een onderzoek in omdat het “een ernstig feit betreft dat ook heftige reacties in de samenleving heeft veroorzaakt”. Zowel Derksen als een getuige is gehoord. De identiteit van de vrouw uit het verhaal van Derksen is niet vastgesteld, dus de politie heeft met haar niet kunnen spreken.

Derksen laat in een reactie weten het onderzoek “een circus” en “een storm in een glas water” te hebben gevonden. Van opluchting is dan ook geen sprake, zegt hij. “Nee, helemaal niet want ik had dit al van tevoren gezegd. Ik ben er verder ook helemaal niet mee bezig geweest.”

Derksen, Wilfred Genee en RenĂ© van der Gijp besloten na de ophef te stoppen met het programma. Vandaag Inside werd uiteindelijk weer hervat, maar Derksen weigerde excuses aan te bieden. Wel zei hij dat het niet zijn bedoeling is geweest om “mensen die echt getroffen zijn door seksueel geweld” te pijnigen.