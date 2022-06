Dijkgraaf: politiek moet opkomen voor wetenschappers

De politiek moet opkomen voor wetenschappers en hun een veilige werkomgeving bieden, zegt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Daarmee reageert hij op een ingezonden brief van honderden wetenschappers in de Volkskrant.

Zij namen het op voor RIVM-baas Jaap van Dissel, die vorige week door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren werd beticht van corruptie. Ondervoorzitter Martin Bosma (PVV) riep Van Meijeren toen tot de orde.

In de Tweede Kamer mogen parlementariĆ«rs vrijwel alles zeggen, zonder daarvoor vervolgd te worden. De ondertekenaars van de brief, onder wie microbioloog Marc Bonten en viroloog Marion Koopmans, vinden dat Kamerleden die immuniteit niet mogen misbruiken om wetenschappers ongefundeerd te beschuldigen. Volgens hen was de aanval van Van Meijeren “geen incident, maar een zoveelste overtreffende trap in belediging van wetenschappers door een bepaald deel van het parlement”.

Dijkgraaf vindt dat men “heel goed moet luisteren naar dit signaal”. Ook als wetenschappers kennis produceren die “ons ongelegen komt”, dienen zij veilig te kunnen debatteren en kennis delen, aldus de minister, die zelf jarenlang actief was als wetenschapper. “Ik heb heel mijn leven voor de wetenschap gestaan en dat doe ik nu ook.” Volgens hem zullen “feiten het laatste woord hebben”. Simone Kerseboom, partijgenoot van Van Meijeren en aanwezig bij het debat, reageerde niet op het betoog van de minister.