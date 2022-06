Druk op Schiphol, maar goed beheersbaar

Het is donderdagochtend druk in de vertrekhallen op luchthaven Schiphol. Bij verschillende gates staan lange rijen met wachtende passagiers. Maar van chaos is geen sprake. De reizigersstromen lopen goed door.

Een werknemer van de check-in balie op Schiphol zegt te hopen dat het zo blijft. “Je ziet het. Het is inderdaad druk, maar goed beheersbaar. Ik hoop dat dat zo blijft doorgaan.”

De afgelopen tijd moesten passagiers op Schiphol vaak urenlang in de rij staan vanwege personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage. Daardoor werden soms vluchten gemist en waren er zelfs opstootjes tussen gefrustreerde reizigers en de beveiliging. De marechaussee moest toen ingrijpen.

Schiphol presenteerde woensdag samen met de vakbonden een pakket maatregelen om de tekorten aan personeel tegen te gaan. Er komt onder meer een speciale toeslag voor bijvoorbeeld beveiligers, schoonmakers, medewerkers bij de check-in en afhandelaars van bagage om zo het werk aantrekkelijker te maken. Ook zijn er campagnes om meer mensen te werven.

Een beveiliger op Schiphol zegt dat die toeslag al veel eerder had moeten komen, want de personeelstekorten spelen al langer. “Maar nu staan de camera’s erop en wordt ineens gehandeld. Het is natuurlijk laat, maar ik ben er wel blij mee.”