Groot tekort aan slaapplekken voor wandelaars Nijmeegse Vierdaagse

Er is een groot tekort aan slaapplekken voor wandelaars en deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse, die 19 juli van start gaat. Het wandelevenement trekt jaarlijks duizenden wandelaars aan die de omgeving van Nijmegen per voet trotseren. Omdat zij al vroeg te voet vertrekken, blijven de meesten in de buurt slapen in hotels, campings, hostels en bij gastgezinnen. Mede door het verdwijnen van een grote camping en de huisvesting van Oekraïners in gastgezinnen, zijn er slaapplekken te weinig tijdens het evenement.

In de stad Nijmegen en de nabije omgeving is geen plek meer te krijgen. De meeste accomodaties zijn tijdens de Vierdaagse-week volgeboekt en ook de week erna zit nog vol. Via de website van Vierdaagsebed.nl en VVV Rijk van Nijmegen wordt opgeroepen om je aan te melden als gastgezin. En niet zonder reden! Want gastgezin zijn, dat loont! Vang jij een wandelaar half pension op? Dan kun jij per persoon, per nacht rekenen op een vergoeding van 36,75 euro. Voor volledig pension (met lunch en warme avondmaaltijd) bedraagt de vergoeding 50,75 euro per persoon per nacht.

Trekpleister

Het vierdaagse wandelevenement is jaarlijks een enorme trekpleister, letterlijk én figuurlijk. Duizenden ambitieuze wandelaars willen het felbegeerde lintje halen, dat dient als erkenning voor het uitlopen van de wandeltocht. Maar voor velen komt vaak teleurstelling: door de grote belangstelling bepaalt loting wie wél en wie nièt mag meedoen. Dit jaar was dat anders. Door corona kon het evenement twee jaar lang niet plaatsvinden en nu het wel weer doorgang vindt, lijkt het animo geslonken. Voor deze editie was namelijk geen loting nodig. De limiet van 49.000 aangemelde wandelaars vaak werd overschreden. Dit jaar lag het aantal aanmeldingen vlak voor het verlopen van de deadline, op een getal rond de 40.000 wandelaars.

Onderschatting

Het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse is een huzarenstukje. Deelnemers lopen in vier dagen tijd maximaal 200 kilometer en doen dat door al vroeg in de ochtend te vertrekken. Goede rust is een vereiste en een fijne slaapplaats mag dus niet ontbreken, terwijl het daar nu zo aan schort. Ook het dragen van een goede schoen is één van de vereisten van de Nijmeegse Vierdaagse. De één loopt liever op wandelschoenen of stevige stappers, terwijl anderen hun kilometers vreten op hun werkschoenen van Bowork. Feit blijft dat het allemaal begint met een goede training. Je loopt tenslotte niet ‘even’ 50 kilometer voor het gemak. Daar is wel wat meer voor nodig. Veel wandelaars starten daarom al maanden van te voren met een looptraining en maken honderden kilometers voordat ze aantreden in Nijmegen.

Via Gladiola

De meest bekende wandeltocht van ons land wordt dit jaar voor de 104e keer georganiseerd. Tijdens de week van 16 tot en met 22 juli zal Nijmegen in het teken staan van de Vierdaagse. Een week lang is het één groot feest in de stad en op de vrijdag, wanneer de wandelaars hun laatste kilometers voltooien op de Via Gladiola, wordt het feest voor duizenden wandelaars alsmaar groter. Ook zij kunnen daarna gaan genieten van hun prestatie én het feestgedruis. Voor nu rest hen nog enkele weken op zich op te maken voor het uitlopen van deze ultieme wandeltocht.