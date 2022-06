Kabinet haalt teugels aan: strenger toezicht op vermindering CO2

Het kabinet wil de teugels aanhalen en gaat strenger toezien op vermindering van CO2-uitstoot. Ministers worden verantwoordelijk voor het halen van deze klimaatdoelen in de sector die in hun portefeuille valt. Klimaatminister Rob Jetten gaat hierop toezien. Verder gaat het kabinet een wetenschappelijke adviesraad benoemen die het klimaatbeleid beoordeelt.

Jetten heeft zijn plannen woensdag bekendgemaakt. Belanghebbenden kunnen meepraten over het beleidsprogramma, dat is opengesteld voor consultatie. Het plan moet er volgens hem voor “zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen”.

Het nieuwe kabinet heeft zichzelf in navolging van de Europese Unie hogere doelen opgelegd. In 2030 moet de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. De vermindering van broeikasgassen moet flink omlaag om dat doel te halen én het doel opgelegd in de zaak aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda.

Het kabinet heeft dat doel jaren gemist. De ambities zijn dus niet zozeer het probleem, maar wel de uitvoering ervan. Het kabinet is zich volgens Jetten “zeer bewust van de beperkingen” op dat gebied. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de krapte op de arbeidsmarkt – het is allang niet meer de vraag of de transitie banen oplevert, maar of er genoeg mensen zijn om de banen in te vullen”, schrijft Jetten aan de Tweede Kamer.

Ook zullen de gevolgen van “de omschakeling naar duurzame energie merkbaar zijn voor iedereen”, schrijft de bewindsman. Er komen meer “windmolens op de Noordzee, zonnepanelen op onze daken, meer duurzaam geproduceerde warmte en nieuwe kerncentrales”. Groene vervoersopties als het ov en elektrische auto’s moeten aantrekkelijker worden, huizen moeten makkelijker geïsoleerd worden en boeren zullen groener moeten boeren.