Middelbare school in Bilthoven dicht na dreigmail

Een middelbare school in Bilthoven is donderdag gesloten nadat leerlingen eerder deze week een dreigmail hadden ontvangen, zo bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Utrecht. Op foto’s is te zien hoe de politie aanwezig is bij De Werkplaats Kindergemeenschap.

Er wordt op dit moment onderzocht van wie het bericht afkomstig is, legt een woordvoerder van de politie uit.

De rector van de school meldt aan RTV Utrecht dat burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt na veiligheidsoverleg heeft geadviseerd de school uit voorzorg te sluiten. Het is nog niet bekend wanneer de school de deuren weer gaat openen.