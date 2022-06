Politie houdt nieuwe zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi

De politie houdt donderdag een nieuwe zoekactie naar de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. De woordvoerder laat weten dat de zoektocht met honden wordt gehouden naar aanleiding van een nieuwe tip.

Volgens De Telegraaf heeft een getuige in de periode van de verdwijning van Bansi een man met een schep en een plastic zak zien graven in bosschages in het recreatiegebied De Hulk nabij Hoorn. Daar heeft de politie eerder gezocht naar het lichaam van de vrouw.

De destijds 22-jarige Bansi is sinds februari 2018 spoorloos. Het Openbaar ministerie verdenkt Manodj B (42) uit Hoorn en zijn vader Dwarka B. (65) ervan dat ze Sumanta om het leven hebben gebracht. Manodj B. zou daarna het lichaam hebben weggemaakt.

De twee verdachten zijn maandag door de rechtbank onderworpen aan een spervuur van vragen. De behandeling van het omvangrijke dossier nam de hele dag in beslag. De strafzaak gaat dinsdag 7 juni verder met het requisitoir van het OM, dat zal uitmonden in de strafeisen tegen de vader en zoon.