Ruim 3 ton gedoneerd voor hulp aan Hoorn van Afrika

Het bedrag dat via Giro 6251 is opgehaald voor hulp aan de Hoorn van Afrika is in twee weken tijd de 300.000 euro gepasseerd. Het Rode Kruis heeft dat donderdagmiddag meegedeeld.

De teller staat om precies te zijn op 304.260 euro. Op donderdag 19 mei opende het Rode Kruis het gironummer vanwege de steeds extremere droogte en honger die daar wordt verwacht. Volgens de hulporganisatie is er ruim 37 miljoen euro nodig om in Kenia, Ethiopiƫ en Somaliƫ een grotere hongersnood te voorkomen.

De Hoorn van Afrika kampte de afgelopen jaren ook met een enorme sprinkhanenplaag, die de oogsten verwoestte. Behalve noodhulp verzorgt het Rode Kruis ook projecten die ervoor moeten zorgen dat de bevolking op lange termijn beter bestand wordt tegen klimaatgerelateerde rampen. Die projecten richten zich bijvoorbeeld op het besparen van water.