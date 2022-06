Aantal opvangplekken Oekraïners voor het eerst boven 50.000

Het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen ligt voor het eerst boven de 50.000. In totaal kunnen in theorie nu 50.596 Oekraïners onderdak vinden bij gemeentelijke opvanglocaties. Daarmee is het doel dat kabinet en gemeenten begin maart stelden om zo snel mogelijk 50.000 bedden te realiseren, behaald, zij het later dan gepland.

Deze vrijdag is de honderdste dag van de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de Russische invasie registreerden 62.260 Oekraïners zich bij Nederlandse gemeenten. Deze week meldden zich ruim duizend Oekraïense vluchtelingen. Van hen vonden er 41.332 onderdak bij de gemeentelijke opvang. Andere vluchtelingen hebben elders onderdak gevonden, bijvoorbeeld bij gastgezinnen.

In aanloop naar de zomer wil het kabinet 75.000 opvangplekken bij gemeenten realiseren. De bezetting van de nu beschikbare bedden ligt al een paar weken rond de 82 procent. Er is daarmee nog plek voor 9000 Oekraïense vluchtelingen bij gemeentelijke opvanglocaties.