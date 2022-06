Demonstraties bij Limburgs gouvernement om vliegveld

Voor- en tegenstanders van Maastricht Aachen Airport (MAA) hebben zich vrijdagochtend verzameld voor het gouvernement in Maastricht om hun stem te laten horen. Zo’n honderd tegenstanders eisten met een lawaaiprotest sluiting van de luchthaven vanwege de geluidsoverlast, die niet alleen omwonenden dwarszit, maar ook toeristen uit Zuid-Limburg zou verjagen. Bovendien kost het vliegveld volgens deze tegenstanders de provincie jaarlijks vele miljoenen en dat is in hun ogen weggegooid geld.

Tegelijkertijd demonstreerden medewerkers van MAA, onder wie directeur Jos Roeven en de brandweer van de luchthaven, voor het behoud van hun baan. De honderd aanwezige voorstanders zien vooral voordelen in het vliegveld, dat met name toegespitst is op vrachtvervoer. Ze droegen borden met opschriften als ’61 procent van Limburg ziet ze graag vliegen’.

De twee groepen werden met dranghekken van elkaar gescheiden. Tegenstanders lieten via grote speakers nu en dan het geluid van landende vrachtvliegtuigen klinken en maakten veel lawaai. Het straaljagergeluid werd met applaus begroet door de voorstanders.

Een groep tegenstanders van MAA probeerde na afloop het door de politie bewaakte en afgezette provinciehuis binnen te dringen om de Statenvergadering te volgen. Ze werden echter het gebouw uitgewerkt omdat de griffie vooraf had geregeld dat van elke groep slechts drie mensen mochten plaatsnemen op de publieke tribune.

Sinds 09.30 uur vergaderen Provinciale Staten van Limburg in het gouvernement over de toekomst van de luchthaven. Er liggen vier voorstellen op tafel, van sluiting tot uitbreiding. Gezien de verhoudingen in de Staten lijkt sluiting kansloos. Het ziet ernaar uit dat de Staten afkoersen op het openhouden van de luchthaven, waarbij wel meer aandacht zou moeten zijn voor duurzaamheid en rekening moet worden gehouden met de belangen van omwonenden.

Aan het openhouden van Maastricht Aachen Airport hangt al direct een prijskaartje. De versleten landingsbaan moet zo snel mogelijk worden opgeknapt. Daarvoor moeten de Staten 30 miljoen euro uittrekken. Aan het eind van een naar verwachting lange zittingsdag hakken de Limburgse Staten de knoop door.