Door corona veroorzaakte geboortegolf lijkt voorbij

De geboortegolf die vermoedelijk is veroorzaakt door de coronacrisis lijkt in de eerste maanden van dit jaar ten einde te zijn gekomen. In januari, februari en maart werden ongeveer evenveel kinderen geboren als in de jaren voor de pandemie. In april lag dit aantal zelfs opvallend laag. Dat bevestigt het statistiekbureau CBS na berichtgeving van de Gelderlander.

In de eerste vier maanden van 2022 werden ruim 53.000 kinderen geboren. In 2021 kwamen in die periode nog bijna 57.000 kinderen ter wereld. Vergeleken met de jaren daarvoor is dat een opvallend hoog aantal.

Socioloog Tanja Traag van het CBS vermoedt dat het geboortecijfer in 2021 zo hoog lag vanwege de lockdowns. Stellen die aan de vooravond stonden van een gezin, maar dat nog even uitstelden, vonden het naar verwachting een goed moment om aan kinderen te beginnen. Traag spreekt van “geluksgeboortes” omdat stellen door het vele thuiswerken meer tijd samen doorbrachten en werk beter konden combineren met privĂ©.

Die trend lijkt nu gekeerd. In januari, februari en maart werden ongeveer evenveel kinderen geboren als gemiddeld in de jaren 2015 tot en met 2020. In april werden ongeveer 12.800 kinderen geboren, tegen een gemiddelde van ongeveer 13.500 in de eerdergenoemde jaren. Het moet volgens Traag nog blijken of dit een trend is die langer doorzet.

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen waardoor het aantal geboortes dit jaar weer is teruggekeerd naar een normaal niveau en in april zelfs lager ligt, aldus de socioloog. Mensen zijn ten eerste weer minder thuis gaan werken nu de contactbeperkende maatregelen zijn opgeheven. Maar ook de nu heersende economische onzekerheid en krapte in de woningmarkt kunnen ervoor zorgen dat stellen nog niet aan kinderen willen beginnen.