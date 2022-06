Kiesraad: bij volgende verkiezingen weer stemmen op één dag

De Kiesraad adviseert om de bijzondere maatregelen die waren ingevoerd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart vanwege het coronavirus niet opnieuw te gebruiken, als dat niet noodzakelijk is. Bij volgende verkiezingen moet er dus weer op één dag gestemd worden, in plaats van op drie, zo stelt de Kiesraad.

De raad schrijft in een evaluatie van de lokale verkiezingen dat het verspreiden van de stembusgang over drie dagen voor meer werkdruk zorgt bij de gemeenten en dat sommige maatregelen “op gespannen voet staan met de kernwaarden van het verkiezingsproces”.

Een ander advies van de Kiesraad is om het aanmeldingsproces voor politieke partijen en kandidaten in elke gemeente hetzelfde te maken. Omdat bij de gemeentelijke verkiezingen veel centraal stembureaus betrokken zijn, moet de uitvoering centraal worden geregeld om het verkiezingsproces helderder te maken, schrijft de raad. Anders kan het leiden tot onduidelijkheid. Iedere gemeente heeft een eigen centraal stembureau, dat onder meer de registratie van partijen en kandidaten regelt en de verkiezingsuitslag vaststelt.

De gemeenteraadsverkiezingen verliepen volgens de Kiesraad verder goed. De raad ziet nog wel graag dat non-binaire kandidaten voortaan een x als geslachtsvermelding kunnen hebben op de kandidatenlijst. Ook adviseert de raad om te investeren in elektronische telsystemen, “omdat dit kan bijdragen aan het vertrouwen in het verkiezingsproces”.