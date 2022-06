Nog geen update politie over vermiste 9-jarige Gino

De politie kon vrijdagochtend nog geen update geven over de zaak rond de vermiste 9-jarige Gino. Zo kon een politiewoordvoerder rond 08.30 uur nog niet zeggen of de gevonden step inderdaad van het jongetje is, of de man naar wie de politie op zoek is is gevonden, en of – en zo ja waar – vrijdag nieuwe zoektochten gaan plaatsvinden.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde wegens ziekte van zijn moeder. Volgens een andere zus, van 21, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos.

In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf.

De politie meldde donderdag onder meer op zoek te zijn naar een man als getuige, die ten tijde van de verdwijning van Gino op het veldje aan het voetballen was. Op dat moment waren er ook drie kinderen aan het voetballen. Hen heeft de politie al gesproken. De politie deed donderdag een dringend beroep op deze man om zich te melden.

Donderdagavond werd bij een zwembad in Landgraaf, dat enkele kilometers van Kerkrade ligt, een step gevonden die veel lijkt op de step die Gino bij zich gehad zou hebben. De politiewoordvoerder kon vrijdagochtend nog niet zeggen of het inderdaad om die van Gino gaat.