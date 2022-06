Veteranen Search Team zoekt mee naar vermiste Gino

De Stichting Veteranen Search Team, die ook meehielp bij de zoektocht naar Anne Faber, zoekt in Kerkrade mee naar de vermiste 9-jarige Gino. Volgens de politie heeft de vermissing zo veel impact en moeten zo veel verschillende gebieden doorzocht worden, dat de politie daar niet genoeg mankracht voor heeft.

Het team zoekt mee op twee verschillende plekken in Kerkrade, met drie afzonderlijke groepen. In totaal zoeken 65 mannen en vrouwen mee. Volgens de politiewoordvoerder wordt er gezocht om uit te kunnen sluiten dat in een bepaald gebied wat gevonden kan worden.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek was. Volgens een andere zus, van 21, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf.

De Stichting Veteranen Search Team biedt vaker ondersteuning aan de politie tijdens zoekacties naar vermiste personen. Deze week helpt de stichting ook de politie Noord-Holland bij de zoektocht naar de vermiste Sumanta Bansi.