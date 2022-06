Weer asielzoekers nacht op stoelen door drukte opvang Ter Apel

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag waren er meer asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dan er bedden beschikbaar waren. Iets meer dan vijftig mensen hebben de nacht moeten doorbrengen op stoelen in het aanmeldcentrum, meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag.

Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor 2000 mensen.

Dat het opnieuw zo druk was in Ter Apel, gebeurde ondanks maatregelen die van kracht zijn. Zo kondigde staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel dinsdag aan dat veiligheidsregio’s bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang gaan verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elk 150.

Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen en Leek, Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar. Amsterdam-Amstelland heeft voor zover bekend nog geen locatie.