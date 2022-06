Arrestant in zaak-Gino verdacht van ontvoering

De man uit Geleen die is aangehouden voor de vermissing van de 9-jarige Gino wordt verdacht van ontvoering. Dat heeft zijn advocaat Sjanneke de Crom bevestigd na berichtgeving door RTL Nieuws.

Verder geeft ze geen commentaar over haar cliƫnt. Ook het Openbaar Ministerie wil niets kwijt over de zaak. De verdachte werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in zijn woning in Geleen.

Gino is nog niet terecht. Hij verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij verbleef bij een van zijn zussen. Volgens een andere zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet rekening worden gehouden met een misdrijf.