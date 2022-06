Man opgepakt voor inrijden op agenten in Goes

Een 21-jarige man uit Arnhem is in Goes opgepakt voor poging tot moord of doodslag op politieagenten. Hij reed in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto in op surveillerende agenten. De man reed over de fiets van een van hen heen en ging er toen vandoor. Even later kon hij aan de Cereshof worden aangehouden.

Mogelijk zat de man onder invloed achter het stuur. De politie heeft in elk geval direct zijn rijbewijs ingenomen. Ook is hij vastgezet voor nader onderzoek.

Elders in Zeeland, in Vlissingen, reed in dezelfde nacht een 17-jarige jongen met zijn scooter in op een politieagent. Ook hij is aangehouden, nadat hij de fiets van een agent had geraakt en daarna was doorgereden. Volgens de politie verzette de scooterrijder zich tegen zijn aanhouding en schold hij agenten uit. Op het bureau bleek dat hij te veel had gedronken. De jongen is vastgezet.