Ministerie: drukte op Schiphol zeer zorgelijk

De drukte op Schiphol is “zeer zorgelijk”, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. KLM meldde zaterdagmiddag deze dag geen passagiers meer van Europese bestemmingen naar Schiphol te vliegen.

“Schiphol levert op dit moment niet de kwaliteit die we van de luchthaven verwachten. Het kabinet is voortdurend in gesprek met Schiphol. In die gesprekken dringt het kabinet er bij Schiphol op aan het uiterste te doen om de problemen snel op te lossen”, verklaart het ministerie.

KLM had vrijdag al aangekondigd dit drukke pinksterweekeinde tot vijftig vluchten per dag te annuleren. Het zou hoofdzakelijk Europese vluchten betreffen. Zaterdag liep het aantal wachtende passagiers op Schiphol op. Dat kwam volgens KLM onder meer door “ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud”.

De luchthaven heeft al langer last van lange wachtrijen. Tekort aan personeel is een belangrijke oorzaak van de problemen. Schiphol sloot deze week met de vakbonden een akkoord die personeel meer loon geeft en de arbeidsomstandigheden moet verbeteren.

Daarmee zijn de problemen nog niet direct opgelost. “Schiphol moet aan de slag om medewerkers te werven en te behouden. Er is nog veel werk aan de winkel om te zorgen voor een goede doorstroming van passagiers op Schiphol komende zomer”, aldus het ministerie.