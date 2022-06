Vrijwilligers die zochten naar Gino (9) reageren verslagen

Vrijwilligers die in Zuid-Limburg langdurig op zoek waren naar de vermiste Gino reageren onthutst op de vondst van een lichaam op zaterdagochtend. Hoewel het onderzoek nog gaande is, houdt de politie er “ernstig rekening mee” dat het om de 9-jarige jongen gaat. “Vreselijk dit”, zegt Cinthia Geurtz (45) uit Heerlen. “Je zoekt met een groot team in het bos in de hoop hem levend terug te vinden. Dit komt hard aan.”

Geurtz en haar partner Jurgen Habets (49) hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag nog tot omstreeks 01.30 gezocht in het Berenbos in Kerkrade, een natuurgebied met speeltuin aan de rand van de Limburgse plaats.

Het stel uit Heerlen was van plan om met een groep anderen zaterdag verder te gaan zoeken naar de jongen op de Brunssummerheide. In dat natuurgebied werd in 1998 het levenloze lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen gevonden. Een step die in de zoektocht naar Gino werd aangetroffen, lag volgens hen op enkele honderden meters afstand van het gebied.

“We waren daarheen onderweg toen we hoorden dat een lichaam in Geleen is gevonden”, vertelt Geurtz. Samen met haar partner is ze toen direct naar Geleen gegaan.

Ook leden van de motorclub Phoenix4kids hielpen met zoeken. Ze staan zaterdagmiddag met hun hesjes aan op een grasveld, vlakbij de plek waar de politie een lichaam vond. Tot 04.30 uur waren ze naar Gino op zoek op verschillende plekken in Kerkrade, vertelt Mandy Kalsbeek (40) uit Heerlen. “We zijn hier om de familie te ondersteunen. Er heerst bij ons vooral verslagenheid en verdriet”, vertelt ze.

De club heeft vaker initiatieven om kinderen in nood te helpen. Ook rijden de leden weleens rond met kinderen die een handicap hebben. Ook twee leden uit Friesland deden mee aan de zoektocht. “We kwamen gisteren uit Drachten om te helpen zoeken”, vertelt Tabitha Blijenburg (40) uit Drachten. “Nu staan we hier om de familie te steunen.”

De familie wacht de identificatie van het lichaam af alvorens met een reactie te komen, zo laat een woordvoerster van de familie weten.