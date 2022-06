Aantal besmettingen apenpokken verdrievoudigd in een week

De verspreiding van het apenpokkenvirus lijkt te versnellen. Inmiddels zijn 780 gevallen bevestigd in 27 Europese en andere landen waar de ziekte normaal niet voorkomt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat om een verdrievoudiging in een week tijd.

Het virus dook begin mei op in Engeland. De meeste besmettingen komen voor in het Verenigd Koninkrijk (207), gevolgd door Spanje (156) en Portugal (138). In Nederland waren op 2 juni veertig infecties bekend.

Na een besmetting met het apenpokkenvirus herstellen de meeste mensen binnen drie tot vier weken. Het virus wordt overgedragen via nauw contact. De eerste symptomen zijn koorts, gezwollen lymfeklieren en huiduitslag.

De WHO houdt er rekening mee dat de ziekte zich verder uitbreidt, maar verwacht geen wereldwijde epidemie.