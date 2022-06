Bloemenzee voor Gino bij speeltuintje Kerkrade groeit gestaag

Ook zondagmiddag komen mensen in groepjes naar het speeltuintje in Kerkrade waar de 9-jarige Gino afgelopen woensdag voor het laatst werd gezien, om er bloemen en knuffels neer te leggen of kaarsjes aan te steken. Zondag zitten tegen het hek van een trapveldje achter de talloze bloemen twee knuffels die aan Gino behoorden. De familie van de jongen heeft het wit-bruine aapje en de groengele kikker daar zaterdagavond neergezet.

Inmiddels heeft Alex Oosterhof uit stadsdeel Eygelshoven een plastic zeil over de bloemenzee gelegd tegen de regen. Ook de twee knuffels van Gino zijn ingepakt. Zo probeert hij te voorkomen dat de knuffels die met name door talloze kinderen worden neergelegd, nat worden. “De familie wil de knuffels bewaren”, legt hij uit, terwijl hij het zeil even optilt om ruimte maken voor weer nieuwe knuffels. Twee kleine kinderen leggen de pluche beertjes neer, een meisje draait zich nog eens om zodat ze haar geschenk aan Gino nog een keertje als afscheid kan strelen.

“Er liggen nu rond 13.00 uur al twee keer zoveel bloemen, kaarsen en knuffels als zaterdagavond”, gaat hij verder. “Mensen blijven komen”, aldus Alex. Hij deed vanaf donderdagochtend mee met de vele zoektochten naar Gino. “We begonnen met een groep van zeventig mensen, en al snel waren dat er over de tweehonderd”, zei hij. “En dat los van het Veteranen Search Team en de Duitse ploeg die hier kwamen meezoeken. Donderdagavond kwam zelfs een groep brandweerlieden uit Roermond hier zoeken, als vrijwilliger.”

Alex staat zondag al sinds 10.30 uur bij de speeltuin om alles in goede banen te leiden. “Ik ben snel even naar de Action gerend om zeil te halen, ze hadden er bijna geen meer. Gelukkig kon ik er nog drie bemachtigen zodat hier alles droog kan blijven.” Als het moet blijft hij de hele dag bij de bloemen staan.

Het lichaam van Gino, die eigenlijk uit Maastricht komt, werd zaterdagochtend in Geleen gevonden. De 22-jarige man uit Geleen die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij de dood van de jongen is opgepakt.