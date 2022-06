Bij een ongeval op de Mauritsweg in het Zeeuwse dorp IJzendijke is in de nacht van zondag op maandag een automobilist om het leven gekomen. De politie meldt dat de wagen van het slachtoffer door een nog onbekende oorzaak tegen een boom is gereden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het dodelijke ongeluk.